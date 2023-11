A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo. A modelo, que está concluindo um curso de técnica de enfermagem e é empreendedora, pousou para as lentes sensíveis e criativas do fotógrafo Neto Soares, em um cenário paradisíaco na Ilha do Mosqueiro. O fotográfo e curador do projeto destacou que o local escolhido foi com o intuito de destacar ainda mais a beleza natural de Sam ao lado das belezas naturais da Ilha.

VEJA MAIS

Segundo Sam Figueiredo, o convite surgiu de forma inesperada através de Neto Soares. “Eu nem estava esperando. Já atuava como modelo há alguns anos, mas nem acreditei quando entraram em contato comigo”, afirmou feliz. Fã de carteirinha do trabalho do fotográfo paraense, ela contou que foi ainda melhor ser fotografada por ele.

Sam Figueiredo é a musa do ‘Gata da Capa’ da semana A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo (Neto Soares ) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo (Neto Soares ) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo (Neto Soares ) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo (Neto Soares ) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo (Neto Soares ) A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Sam Figueiredo (Neto Soares )

“Meu ensaio foi bem tranquilo, descontraído, cada sessão de fotos é única, e sendo em uma praia, um ambiente que eu gosto demais, foi incrível”, enfatizou a modelo. Para suas seguidoras, Sam dá dicas especiais. “Aprender constantemente, ter equilíbrio entre a mente e o corpo, praticar atividades físicas, ter uma dieta saudável, dormir bem, ter bons momentos de lazer, ter metas e objetivos”, destacou.

Sam observa o projeto “Gata da Capa” como uma ferrramenta promissora para enriquecer as qualidades femininas. “Mesmo sabendo que somos pessoas imperfeitas, a construção do amor próprio é uma jornada diária. Então o projeto vem para contribuir nessa caminhada”. San destacou ainda que o público pode esperar do ensaio leveza e serenidade. “E claro, muito amor, por poder trabalharmos com aquilo que mais amamos”.

Sam é mãe da pequena Serena, de quatro anos de idade. Então, para a estudante e modelo, o ensaio teve um significado ainda mais especial. “Toda mãe pode tudo. E mesmo assim ainda ser uma ótima mãe”, garantiu. No ensaio da semana, Neto Soares explicou que buscou a valorização da belezaa natural de Sam. “Por isso, escolhemos a natureza de Mosqueiro paro o ensaio. Para unirmos á doçura, sensualidade feminina com o cuidado pela natureza”, concluiu o curador.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotografo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo no ensaio sensual.