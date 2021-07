Salvaterra vai ferver no arrocha no último final de semana de julho

O município de Salvaterra, no Marajó, vai reunir vários artistas paraenses durante a programação "Verão da Vida" no último final de semana de julho. Luluzinho Show, Allanzinho do Arrocha já se apresentam nesta quinta-feira (29). O cantor Marcelo Val se apresenta no sábado (31) e promete um show com vários sucessos do Brega.

Allanzinho promete misturar arrocha, pisadinha, arrocha marcante e de tudo um pouco. Ele começou a carreira solo em 2019 emplacando sucesso como “Dona da Razão”, “Chavinho”, “Água com açúcar” e entre outros. Antes disso, chegou a ser integrante na banda 007.

Marcelo Val diz que a programação está ocorrendo durante todo o mês de julho no município e ele sente honrado de participar do encerramento da programação com um show paraense incluindo seus clássicos e clássicos do brega paraense.

"Eu vou fazer um show com os clássicos e bem paraense, pois tem todo o clima de férias. Vou cantar Tony Brasil, Wanderley Andrade e entre outros artistas da terra", promete Val.

O artista também já está se preparando para um novo trabalho que tem previsão de lançamento para o mês de agosto. Neste projeto, Marcelo Val vai apresentar um novo sotaque do brega, que ganha o som do cavaco na sonoridade.

Esse trabalho é uma parceria do paraense com o nordestino Bené do Cavaco, que atualmente mora no Acre. "Nós começamos a pensar nessa mistura, pois quando falamos em cavaco pensamos logo em samba. Diante disso, vamos inaugurar o brega colado", disse Val.

O artista já entrou em estúdio para a gravação das músicas e na próxima semana vai gravar o clipe.Ele deseja lançar o novo projeto ainda em agosto. "É um projeto inovador e que vem para mostrar uma nova cara do brega", acrescenta.

Marcelo Val tem 36 anos na música e coleciona nove CD's, três DVD's e dois LP's. Ele já fez parte da banda do Beto Barbosa, e chegou a morar em Fortaleza em decorrência do envolvimento deste trabalho. Participou do projeto Cabaré do Brega.

Agende-se:

"Verão da Vida"

Atrações: Luluzinho Show, Allanzinho do Arrocha e Marcelo Val