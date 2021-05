Salma Hayek diz que quase morreu após contrair Covid-19

Em entrevista à revista “Variety”, a atriz Salma Hayek contou que ficou em situação bem crítica ao ser infectada pelo vírus da Covid-19 no ano passado, ainda no início da pandemia. Ela revelou, pela primeira vez, que os efeitos da doença em seu organismo foram devastadores e duraram um longo período. O médico da atriz chegou a ordenar sua internação imediata em um hospital, mas ela disse que se recusou apesar do alerta porque, se tivesse que morrer, preferia que fosse em casa e perto de sua família.

Salma ficou sete semanas isolada em um quarto da residência e teve de usar máscara de oxigênio para poder respirar. A luta contra o vírus durou meses até que os sintomas e as sequelas desaparecessem. Foi quando finalmente pode voltar ao trabalho. O primeiro, inclusive, foram os preparativos para o filme “Casa da Gucci”, de Ridley Scott. “Não precisava dispor de muito tempo. Foi o trabalho perfeito para voltar à ativa”, recordou