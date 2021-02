Salma Hayek afirma que ‘Os Eternos’ será o mais diferente dos filmes do universo Marvel

A atriz Salma Hayek foi escalada para interpretar a heroína Ajak, promovida a líder de um escalão de super-humanos criados pelos alienígenas Celestiais durante sua visita à Terra e recebeu o nome de “Os Eternos", nome do filme que a Marvel se prepara para lançar este ano. A musa mexicana não esconde a animação com a experiência de dar vida a um personagem de HQ e afirma que o longa será bem diferente dos outros filmes da Marvel.

“Acredito que o filme tem o seu próprio DNA no universo da Marvel. Será diferente. Foi dirigido por uma mulher (Zhao) e nós não gravamos a maioria das no estúdio. Nós filmamos em locações reais, que é incomum para a Marvel. Estou muito animada com o filme, pois ele definitivamente tem uma energia especial que o torna único”, disse Salma.

O diretor criativo da Marvel Studios, Kevin Feige, também fez elogios ao trabalho de Zhoe. “Chloé consegue fazer filmes pequenos se tornarem notáveis e marcantes porque ela pensa em termos grandiosos e cósmicos, que se encaixam perfeitamente com o que queríamos fazer em ‘Os Eternos’. Ela teve a melhor ideia possível para a história… A melhor que eu já tinha ouvido.”, disse Feige.

O elenco de "Os Eternos", previsto para estrear em novembro de 2021, traz ainda outros astros de quilate como Angelina Jolie, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Kheogan e Richard Madden.