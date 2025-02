Saiba quem é a influencer que pagou R$ 2 mi por ‘bumbum brasileiro’ e quase morreu

A influencer digital Bibi Bugatti, de 27 anos, revelou ter investido mais de R$ 2 milhões em cirurgias plásticas ao longo da vida. Natural da Holanda e atualmente radicada em Dubai, ela se submeteu a uma série de procedimentos estéticos, incluindo o popular “Brazilian Bum Lift” (BBL), no qual a gordura é transferida de outras partes do corpo para os glúteos, além de rinoplastia, lipoaspiração e lifting facial.

Bibi iniciou sua jornada no universo dos procedimentos estéticos aos 17 anos, quando fez preenchimento labial e botox. Desde então, a influenciadora passou por diversas intervenções.

Em entrevista ao New York Post, ela declarou que a cirurgia de lifting de bumbum quase resultou em sua morte, mas que, apesar do risco, não se arrepende dos investimentos que fez em sua aparência.

“Foi uma escolha minha, e não me arrependo”, afirmou. Além do lifting de bumbum, ela também fez rinoplastia, lipoaspiração total, implantes nas nádegas e diversos outros procedimentos faciais, como lifting de bochecha e sobrancelha.

Embora orgulhosa do seu visual, Bibi admitiu que essas escolhas impuseram desafios em sua vida social. “Muitos amigos ficam bravos, com inveja de mim, então acabei bloqueando algumas pessoas”, revelou. Ela explicou que optou por se mudar para Dubai, pois sentia que não era aceita em sua cidade natal, na Holanda.

Bibi também falou sobre a desaprovação de seus pais, que questionam suas mudanças. “Eles sempre me perguntam: 'Por que você se veste assim? Por que seus seios são assim?’”, contou. Mesmo assim, ela afirmou que não quer se encaixar nos padrões convencionais. “Não quero ser básica como todo mundo. Eu me sinto bem do jeito que sou”, finalizou.