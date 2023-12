Saiba como criar seu Funko Pop utilizando Inteligência Artificial

Além das famosas versões em animação da Disney, a inteligência artificial da ‘Microsoft Designer’ também permite a idealização do ‘Funko Pop’, um boneco de miniatura, de sua preferência.

A plataforma conta com alto nível de precisão ao criar itens como artes conceituais, produtos físicos, logomarcas e pôsteres. Vale lembrar que ‘prompts’ ou descrições de cunho racista, misógino, xenófobo, entre outros tipos de preconceitos, podem ser barrados pelo site.

Passo a passo para criar seu 'Funko Pop'

Além das versões para PC e celular, o Microsoft Designer é integrado com diversos produtos da empresa, como Windows Copilot, Bing Chat e Microsoft Edge. Para criar seu boneco com as características desejadas, você deve:

1- Acessar o Microsoft Designer

2- Fazer o login com a sua conta Microsoft

3- Selecionar a caixa de texto para executar o prompt de comando

4- Descrever detalhadamente o seu boneco Funko Pop e selecionar "Generate"

Depois de realizar os passos acima, o Microsoft Designer deve apresentar até quatro imagens diferentes para você escolher. Caso nenhuma tenha agradado, é possível selecionar novamente a caixa de texto e alterar a descrição para ajustar sua miniatura até ela ficar nos "trinques".

Outra opção é selecionar o botão "Explore more examples" para a plataforma gerar novos resultados com base na descrição informada.

Veja como descrever as características desejadas paro o ‘Funko Pop’

Um exemplo de comando para a criação do boneco é escrever: “Crie um Funko Pop de um homem chamado Pedro Cipoli, loiro, cabelo curto, barba baixa, usando óculos de armação preta, vestindo uma camiseta preta, uma bermuda azul e um All Star vermelho”.

Em seguida, é só compartilhar com os amigos nas redes sociais ou até mesmo encomendar um boneco parecido com o seu.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)