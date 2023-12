Mark Zuckerberg está construindo abrigo para fim do mundo secreto no Havaí

O bilionário Mark Zuckerberg, dono da empresa Meta, que gerencia as redes Facebook e Instagram, está construindo um abrigo secreto na ilha Kauai, no Havaí. O terreno é cercado por um muro de 1,8 metro de altura, e em breve terá um complexo de 12 prédios e um abrigo subterrâneo com fontes de energia própria.

A revista Wired revelou que o dono da Meta é proprietário de uma área de 5,6 quilômetros quadrados na região. O preço dos terrenos e dos edifícios, quando tudo estiveres prontos, será de US$ 270 milhões (R$ 1,3 bilhão, no câmbio). Documentos obtidos pela revista revelam que o terreno terá 12 edifícios, 30 quartos e 30 banheiros, além de 11 casas na árvore.

Todos os envolvidos na obra assinam contratos de não divulgação, e caso falem com a imprensa são imediatamente demitidos por Zuckerberg. "É o clube da luta. Não falamos sobre clube da luta", disse um construtor já afastado da empreitada, em entrevista a Wired.

O abrigo subterrâneo terá 1.524 quilômetros quadrados, com fontes próprias de energia, um grande tanque com água potável, escotilhas para fuga, e portas antiexplosão. Tudo será vigiado por um complexo sistema de câmeras e seguranças. A assessoria de Mark Zuckerberg se recusou a comentar a reportagem da Wired.