Saiba como a lua minguante influencia na noite de ano novo

A Lua Minguante presente no céu na noite da virada está trazendo muitos questionamentos, já que ela é conhecida pela sua energia de limpeza e banimento. Mas esta não é a primeira vez que a virada do ano tem uma Lua Minguante brilhando no céu. A astróloga Virginia Gaia explica para a revista "Delas" que "boatos de mau presságio por conta da entrada de um novo ano em uma Lua Minguante não tem fundamento.

Assim como dizerem que é perigoso fazer pedidos para o ano com a Lua Minguante em virtude de essa fase estar associada a banimentos, orientando as pessoas a mentalizar apenas o que querem que seja eliminado. Isso não tem embasamento astrológico nenhum".

A Lua estará minguante na noite de Réveillon, mas a Lua Nova chega já no domingo, 2 de janeiro de 2022. Ou seja, um novo ciclo lunar começa logo depois do Réveillon. É uma oportunidade incrível para celebrar o ano-novo com muita energia de transformação.

“Na noite da virada, estaremos com a Lua na fase Minguante, em conjunção ao planeta Marte, no otimista signo de Sagitário”, diz Virginia. Reforçando a mensagem de que 2022 chega pedindo renovação e muita energia, a Lua estará iluminando RAS ALGETHI, a estrela Alfa da Constelação de Hércules.

A astróloga explica que o astro brilha em tom avermelhado e conta que a estrela RAS ALGETHI está posicionada na cabeça de um herói mítico, representando a força e a tenacidade para tarefas árduas. “Os votos para 2022 podem ser complementados por uma reflexão sobre o que queremos fazer e como podemos arregaçar as mangas para concretizar tudo na prática”, completa.

Ciclo Lunar

A Lua é o astro que mais rapidamente percorre o zodíaco, passando por todos os 12 signos ao longo do período de 28 dias. Como regente da noite e dos mares, ela é também a patrona da magia e do poder feminino, conta Virginia. Por conta disso, em todas as culturas, existem práticas especiais para fazer em diferentes fases da Lua.

"Essa também é uma recomendação para a vida: seguir as fases da Lua - sempre que possível, é claro, pois sabemos que nem tudo pode ser assim e, se não puder, tudo bem também. Se for possível acompanhar também o signo onde acontece cada uma e, consequentemente, a casa do Mapa Astral (ou área da vida) que está sendo ativada, melhor ainda!" destaca.