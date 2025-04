Sabrina Sato revela episódio inusitado em viagem ao Japão e se diverte: 'Queimou tudo'

Sabrina Sato foi a convidada da edição desta semana do Que História é Essa, Porchat?, episódio de estreia do programa na TV Globo, e revelou que passou um perrengue em uma viagem recente ao Japão. A apresentadora contou que uma tentativa de homenagear os avós terminou com ela pelada em uma piscina, rodeada de desconhecidos.

Segundo Sabrina, um de seus objetivos quando viajou ao país oriental era tomar o banho onsen, um ritual que envolve um banho em águas termais naturais, que traz benefícios terapêuticos. "Desde que eu era criança, lá em Penápolis, minha avó e meu avô faziam esse banho, essa tradição", recordou, explicando como acontecia. Primeiro, eles tiravam a sujeira do corpo e, em seguida, todos entravam pelados no ofurô, com a água em alta temperatura.

No entanto, os avós de Sabrina nunca conseguiram retornar ao Japão e tomar o banho onsen de forma tradicional. Por isso, ela aproveitou a oportunidade enquanto gravava o quadro Essa Eu Quero Ver, do Fantástico, para honrar seus familiares.

Para conseguir se comunicar, uma vez que estava sem sua equipe, Sabrina resolveu comprar um aparelho de tradução simultânea, e comunicou à recepcionista do hotel que gostaria de fazer uma massagem e tomar o banho onsen. "Cheguei no lugar e ela só me deu um roupão. Tomei meu banho, coloquei meu roupão, peladona, e fui. Estava amando porque estava sozinha. Só que estava muito mais quente do que eu imaginava. Queimou tudo."

Apesar do susto com a temperatura, Sabrina conta que acabou relaxando, mas a tranquilidade logo passou quando outras pessoas começaram a chegar, mas todas com trajes de banho.

"De repente eu escuto uns passinhos. Era uma japonesinha bonita chegando de roupão. Na hora que ela tira, ela estava com um maiô de natação. Aí escutei outro passo, e veio a mulher com o mesmo maiô da outra", recorda. "E não parava de chegar gente. Todo mundo vestido, só tinha eu pelada. Eu não tinha um nada."

Para sair da enrascada, Sabrina começou a tentar se esconder, mas acabou desistindo porque já sofria com a temperatura da água:

"Ou eu morro desmaiada aqui com pressão baixa ou levanto. Então eu levantei e saí pelada, e fui procurar a japonesinha", disse, referindo-se à recepcionista que a havia atendido inicialmente. "Você acredita que ela riu para mim e me deu um maiô? Era uma piscina normal, não era nada de onsen", explica, bem-humorada. "Queria tanto fazer esse banho que me joguei na primeira piscina do Japão. Era só uma piscina quente."