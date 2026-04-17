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Sabrina Sato apresenta novidades para a 2ª temporada de 'Minha Mãe com Seu Pai'

Ao longo de 10 episódios, os pais e mães socializarão em uma casa paradisíaca, onde poderão conversar, flertar e se apaixonar, mas sempre sob o olhar atento dos filhos

Estadão Conteúdo
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"Minha Mãe com Seu Pai" (Reprodução / Globo)

Reality do Globoplay que coloca filhos tentando encontrar novos parceiros para seus pais, Minha Mãe com Seu Pai retorna para sua segunda temporada no próximo dia 22. Em coletiva de imprensa que contou com a presença do Estadão, a apresentadora Sabrina Sato revelou novidades do novo ano, incluindo as novas dinâmicas que serão introduzidas no programa.

De acordo com Sabrina, a novidade "Modo Avião", que permite que os pais desliguem o monitoramento dos filhos para momentos de intimidade, e outras novidades "mudaram totalmente" a forma como os participantes lidam com certas situações. "Por experiência própria, durante um tempo, você consegue, durante pouquíssimo tempo, você consegue manter uma pose, uma estratégia", disse a apresentadora, afirmando que as dinâmicas introduzidas na segunda temporada atrapalharam algumas estratégias.

"As máscaras caem, você não consegue sustentar isso durante mais de um dia, porque um dia num reality parece um mês. Então, passado esse tempo, o que está mandando lá, aquilo vira a realidade deles, é uma realidade suspensa."

Para a apresentadora, além das dinâmicas, o fato dos novos participantes saberem como o programa funciona também influenciou na nova temporada. "Como teve a primeira temporada, os filhos também assistiram muito e eles acharam que iam fazer joguinhos que os pais combinaram (...) E nada disso deu certo."

Novos participantes

O Globoplay também revelou a nova leva de participantes, com a segunda temporada sendo formada pelas famílias Simões (Joseane, 47, e Vitor, 22), Coelho (Daniele, 44, e Matheus, 21), Chaves (Anne Léa, 41, e Anna Júlia, 21), Oliveira (Diva, 38, e João, 19), Macedo (Cezar, 51, e Maria Luiza, 19), Citty (Fernando, 43, e Pedro Henrique, 20), Mendonça (Alex, 51, e Anna Carol, 19), Conceição (Joelson, 42, e Gabrielly, 21), Oliveira (Cintya, 38, e Eduarda, 18), Moraes (Rodrigo, 41, e Laryssa, 18), Sousa (Douglas, 41, e Beatriz, 18) e Rapozo (Tamara, 39, e Júlia, 23).

Ao longo de 10 episódios, os pais e mães socializarão em uma casa paradisíaca, onde poderão conversar, flertar e se apaixonar, mas sempre sob o olhar atento dos filhos, que ficam hospedados numa sala de controle.

Os filhos, inclusive, têm certo poder de interferência nas ações dos pais, podendo opinar e dar dicas sobre os relacionamentos que se formam ao longo da temporada.

A segunda temporada de Minha Mãe com Seu Pai estreia em 22 de abril. Com 10 episódios, o novo ano será lançado em três partes semanais, sempre às quartas-feiras, no Globoplay.

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TV/GLOBOPLAY/MINHA MÃE COM SEU PAI/2ª TEMPORADA
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