Sabrina Carpenter negocia para ser headliner do Lollapalooza Brasil 2026, diz insider

A cantora norte-americana Sabrina Carpenter deve ser uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2026. A informação foi revelada nesta terça-feira (15) por um insider conhecido por divulgar acertos sobre o mundo da música pop, em publicação no X (antigo Twitter). Segundo ele, Sabrina está em fase de negociações para integrar o line-up do festival como uma das headliners.

Além de Sabrina, o mesmo insider confirmou a presença da cantora Gracie Abrams na próxima edição do festival, que acontece tradicionalmente em março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up oficial do Lollapalooza Brasil 2026 ainda não foi divulgado.

Apesar da empolgação com o possível retorno da diva pop ao país, muitos fãs demonstraram frustração nas redes sociais. Isso porque a participação da cantora no festival indica que ela não trará a turnê “Short n' Sweet Tour” em versão solo ao Brasil. Sem uma apresentação própria, os fãs brasileiros não devem vivenciar a estrutura completa e o setlist exclusivo do novo show.

Sabrina Carpenter já está confirmada como atração da versão norte-americana do Lollapalooza, ao lado de nomes como Olivia Rodrigo, Tyler, the Creator, Rüfüs Du Sol, A$AP Rocky, Doechii, Luke Combs, Korn, Gracie Abrams e o grupo de K-pop TWICE — todos listados como headliners do evento nos Estados Unidos.

A edição 2025 do festival aconteceu em março deste ano e contou com Olivia Rodrigo e Rüfüs Du Sol entre os headliners — ambos também presentes na edição americana.

Esta não será a primeira vez da cantora no Brasil. Em 2023, Sabrina se apresentou oito vezes em território nacional. Em maio e junho, ela participou do MITA Festival no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já em novembro, retornou como ato de abertura da monumental “The Eras Tour”, de Taylor Swift, encantando o público nas mesmas cidades. Na ocasião, ela ainda promovia o álbum "emails i can’t send" (2022).