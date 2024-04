Sabadou? Larissa Mê e Inesita levam carimbó a samba-rock para palco do Apoena

Celebrando a vida e a música, a cantora, percussionista e compositora, Larissa Mê, e a baixista, também cantora e compositora, Inesita, vão realizar pela primeira vez um show juntas, onde apresentarão seus trabalhos autorais em um único espetáculo, neste sábado (13/04), às 22h, no Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, em Belém. A apresentação contará também com participações especiais de outros artistas da região. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 15.

Nascidas exatamente no dia 13 de abril de 1982, Larissa e Inês têm suas trajetórias entrelaçadas não apenas pela música, mas também pela amizade e pela musicalidade, principalmente do Grupo Manto, do qual são integrantes.

VEJA MAIS

O show das artistas paraenses promete não apenas uma apresentação musical, mas uma celebração às diversas influências e estilos que permeiam a cultura paraense e brasileira. Elas vão se apresentar acompanhadas de Vickamiaba e Carolina Sá nas percussões, Isma Rodrigues na bateria, Mateus Moura no violão e banjo e Jimmy Góes na guitarra.

Juntas, Larissa Mê e Inesita vão levar ao palco desde o carimbó ao samba-rock, do baião ao boi. Os sopristas convidados são Issac Santos e Luany Guilherme. Sobre o repertório, Inesita adiantou que, como as músicas dela e Inesita “conversam” entre si, elas decidiram levar para o palco uma espécie de ping-pong musical.

“Será uma canção minha e outra da Larissa. Vai ter ciranda, boi, carimbó, rock, mas com uma guitarra distorcida ali para não tirar os pés das nossas origens”, disse a baixista.

Segundo Inesita, a ideia do show surgiu, primeiramente, da vontade das amigas e artistas comemorarem o aniversário juntas. Mas, depois, ambas perceberam que seus repertórios dialogavam mais do que imaginavam. “É sempre muito desafiador para a gente colocar o show para cima, ensinar, arranjar muitas músicas não arranjadas, músicas novas, e então, decidimos unir forças”, explicou.

Larissa Mê destacou que foi percebendo que as composições das duas tinham muita pulsação e as temáticas se assemelhavam. “As construções melódicas e rítmicas das composições, os arranjos, e também o fato da gente ser ariana, as temáticas das músicas também têm muita proximidade. Então, a gente fala muito de água, de mar, esfarrapa o pé”, disse aos risos.

Questionada sobre a expectativa para o show, a percussionista revelou que estão esperando, principalmente, seus amigos. Além de sentir boas expectativas sobre o projeto. “Quando a gente trouxe a proposta do show, a princípio foi ligado à ideia de aniversário. Nós temos necessidade de troca sobre isso, de circular mais os nossos trabalhos”, acrescentou.

O show terá apresentações especiais de grandes nomes da cena musical paraense, como os grupos Manto, Toró-Açu do Quilombo do Abacatal e Batucada Misteriosa de Icoaraci, além dos artistas Mateus Moura e Mestre Lourival Igarapé, trazendo todo o calor e a energia do carimbó para a roda. E para manter o ritmo pulsante durante toda a noite, o DJ Seu Edvaldo ficará responsável por agitar a pista.

SERVIÇO

Show ‘Inesita e Larissa Mê convidam’

Data: 13 de abril;

Horário: 22h;

Local: Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, em Belém;

Ingresso a R$ 15.