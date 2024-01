Lambada e samba se juntam para grito de Carnaval na Casa Apoena

Uma união entre gêneros que os paraenses são apaixonados estarão no primeiro grito de Carnaval “Lambada Loka” da Casa Apoena, na Cidade Velha, na próxima sexta-feira (19), a partir das 20h. As bandas, conhecidas por promoverem ocupações culturais, no Centro Histórico de Belém, o coletivo Lambada Social Club e o grupo Fé no Batuque se apresentarão com muita música para o público dançar.

“A gente vai fazer um primeiro ato de Carnaval na Casa Apoena dentro do nosso circuito obviamente. As pessoas pensam que juntar lambada e samba é inusitado, mas tudo é Carnaval. São ritmos alegres e para cima. E a ideia surgiu de juntar a lambada com o samba justamente, porque nós e o Fé na Batuque fazemos a cada mês nossas ocupações no Centro Histórico de Belém. E a gente vai fazer um ano em março, são movimentações que fazemos e são bem próximas”, destacou Mariano Júnior, baterista do Lambada Social Clube.

A Roda de Samba Fé no Batuque reúne grandes músicos e sambistas que trazem uma bagagem com as mais diferentes experiências musicais. "Sob as bençãos de São Jorge, nós temos como proposta a valorização da cultura afro-brasileira, através da diversidade de ritmos expressa pelos timbres contagiantes dos tambores, que exalta as raízes do batuque. E é através desse acervo cultural que o público vai poder curtir tudo que tem numa verdadeira roda de samba", explica idealizador do projeto, Geraldo Nogueira.

No repertório do Lambada Social Clube estarão desde músicas autorais até clássicos da música latina. “O Lambada Social Clube é baseado em tocar as músicas autorais que estão influenciados por tudo o que acontece no Pará, de lambada, brega, zouk, merengue, e outras coisas. A gente fazer o nosso repertorio com nossas músicas autorais, os mestres da guitarrada, até algo mais atual lambada como gênero musical como Kaoma e Beto Barbosa”, explica Mariano.

Essa mistura de samba e lambada também vai contar com a participação do DJ Me Gusta, nas pickups. Os ingressos podem ser adquiridos por preços promocionais antecipadamente.

SERVIÇO

O QUE? - Lambada Loka (lambada + samba)

ONDE? - Casa Apoena, localizado na Rua São Boaventura, nº 171, bairro da Cidade Velha.

QUANDO? - Sexta-feira (19), a partir das 20h.

QUANTO? Ingressos antecipados R$ 15 reais (pix); na bilheteria R$ 25 reais.

Informações: (91) 98093-9703