Flautista Maria Borges realiza show de carimbó 'solidário' para recuperar equipamentos roubados

Na tentativa de se reerguer após ser roubada, a flautista Maria Borges se prepara para realizar um show de carimbó e exaltação da cultura popular paraense, hoje, 6, para angariar fundos e reconstruir seus equipamentos e pertences pessoais levados por suspeitos. Ela se uniram a outros músicos para o evento marcada às 20h, no Espaço Cultural Apoena, localizado na Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Os ingressos estão à venda por R$ 15.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Maria expressou sua gratidão pelo apoio recebido até o momento desde o incidente. “Desmo o começo digo que esse apoio tem sido essencial, tanto na ajuda contribuindo com a vaquinha quanto as palavras de apoio que eu venho recebendo”, afirmou, acrescentando que era que o público possa se divertir e dançar bastante com as apresentações.

Após uma maratona de três apresentações em uma noite, em meados de dezembro do ano passado, a flautista se viu vítima de um roubo que tirou sua flauta transversal, microfone, celular, documentos. Determinada a superar o ocorrido, a Maria cedeu aos pedidos dos fãs e organizou um evento onde se apresentará ao lado de artistas consagrados, como, por exemplo, Mestre Lourival Igarapé, do grupo Toró Açu e a cantora Carol Pedroso, entre outros artistas especiais, para realizar um espetáculo musical regional, e poderá angariar fundos para também reconquistar seus bens e objetos de trabalho.

A meta estabelecida por Maria é conseguir arrecadar R$ 8 mil, que representa o valor total dos equipamentos roubados. Para isso, a artista trará ao show uma diversidade de profissionais. “Me sinto honrada por essa galera que vai fazer o show comigo”, acrescentou.

Segundo a flautista, o repertório do show será repleto de músicas autorais, e, também, muito carimbó para não deixar o público parado.

"Esse show muita gente vinha me pedindo para que pudesse ser uma ajuda a mais para comprar todos meus equipamentos, e como ajuda da minha família, minha namorada, que vem sendo a produtora e fazendo esse evento todo acontecer, e as demais pessoas que sabem toda a luta que é ser artista, mulher que toca carimbó. Essa é um dos principais motivos, e a música que é minha vida," enfatiza Maria.

Trajetória

Natural de Marapanim (PA), Maria Borges, conhecida como a "passarinha da Amazônia", tem uma trajetória musical sólida, começando a tocar flauta transversal aos 12 anos. Com uma formação que inclui a Escola de Música Santa Cecília, o curso técnico em flauta no Carlos Gomes e a graduação em Banda Sinfônica e Flauta Transversal na UFPA (EMUFPA), ela é fundadora, coordenadora e produtora do grupo Flautas da Amazônia, demonstrando um comprometimento profundo com a música.

Além disso, Maria Borges participa ativamente de diversos grupos e projetos, incluindo o Tamboiara Amazônia, Mestre Lourival Igarapé, Grupo de Tradição Folclórico Moara, Bendito Carimbó, Carimbó Volta ao Mundo e Carimbó de Roda.

Serviço

Show de carimbó “Passarinha da Amazônia, Maria Borges convida”

Data: sábado, dia 6 de janeiro;

Local: Espaço Cultural Apoena;

Horário: a partir das 20h;

Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 15.

Para quem quiser ajudar a flautista Maria Borges:

Vakinha on-line

Chave do Pix: 91985547194.

.