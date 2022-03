Ruth Costa comemora 91 anos nesta semana

Uma das responsáveis pela evolução da literatura infanto-juvenil, Ruth Costa, completou nesta semana, na última segunda-feira, 2, 91 anos. A escritora de sucessos como "Marcelo, marmelo, martelo" e "O Reizinho Mandão" marcou um importante momento histórico da literatura brasileira.

Com mais de 200 obras publicadas, incluindo contos, crônicas, traduções para o português de obras clássicas e ações das mais diversas, Ruth traz em sua trajetória um importante papel de incentivo ao acesso à alfabetização e educação.

Mesmo com a pandemia do Covid-19, a escritora não parou de escrever. Em 2020, ela lançou o livro "o Almanaque do Marcelo e da turma da nossa rua", publicado pela editora Salamandra. A obra teve como coautora a sua filha, Mariana Massarani, e ilustrações de Mariana Massarani.

Sobre o seu futuro, Ruth afirma: "Enquanto estiver lúcida, quero continuar escrevendo. O mundo é vasto e quero continuar falando sobre ele, lutando por aquilo que é certo, incentivando as crianças a serem cidadãos críticos".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)