‘Round 6’: participantes expõem ‘condições desumanas’ em reality show inspirado em série

Após o grande sucesso do “Round 6”, a Netflix decidiu produzir um reality show, o “Squid Game: The Challenge”, inspirado no seriado coreano. Os participantes vão competir por um prêmio de US$ 4,56 milhões (cerca de R$ 23 milhões) por meio de jogos infantis, semelhantes a da produção original, mas sem sofrerem qualquer tipo de perigo ou letalidade. As informações são do G1.

VEJA MAIS

No entanto, quatro competidores - dos 456 - vieram a público denunciar que foram submetidos durante a prova “Batatinha Frita 1, 2, 3” - que simula a brincadeira de ‘estátua’ - a condições “cruéis e desumanas”.

Em uma entrevista concedida à revista Rolling Stone e à Vice, as vítimas disseram que ficaram nove horas no local, sendo incapazes de se movimentar por períodos de 30 minutos na competição. Também foi revelado que os jogadores foram expostos a temperaturas baixíssimas. Dez pessoas precisaram de atendimento médico após serem submetidos à prova do reality.

O que diz a Netflix sobre a denúncia?

A Netflix afirmou que os envolvidos no jogo estavam de acordo com os desafios e admitiu que algumas pessoas se machucaram nas gravações, mas que não foi nada grave.

Além disso, o serviço streaming declarou que se preocupa com o bem estar dos jogadores, e que distribuiu “agasalhos e meias, roupas íntimas” aos competidores.

"Embora estivesse muito frio no set, e os participantes estivessem preparados para isso, qualquer reclamação de ferimentos graves é falsa. [...] Nos preocupamos profundamente com a saúde e a segurança de nosso elenco e equipe e investimos em todos os procedimentos de segurança apropriados", completou a nota.