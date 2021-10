Dalgona Candy: Receita do 'doce mortal' de Round 6 é sucesso na Web

A série Round 6 já é um grande sucesso mundial. A produção sul-coreana, que também é conhecida como Squid Game (o Jogo da Lula, em inglês), trouxe para o público diversas brincadeiras e reacenderam a imaginação dos internautas. Mas, não foram apenas os jogos infantis que se destacaram. No segundo episódio, a série apresentou o Dalgona Candy para o mundo e a receita já ganhou popularidade nas redes sociais.

Feito apenas com açúcar caramelizado e bicarbonato de sódio, o doce foi super popular em Seul nas décadas de 1960 e 1970. A fase do game garantia a sobrevivência por mais um turno para quem conseguisse separar as bordas do biscoito sem quebrar o desenho. E esse desafio conquistou diversos fãs da série que estão tentando reproduzir a receita em casa. Seja para tentar superar os personagens ou apenas provar o doce, a técnica viralizou nas redes sociais.

Os internautas brasileiros têm se destacado ao tentar fazer a receita. Apesar de parecer simples, o preparo tem que ser feito com muita precisão para ter o mesmo efeito - e sabor- dos que aparecem na série.

Quer entrar no desafio e tentar fazer a receita também? Então veja o passo a passo e experimente.