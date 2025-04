Rose White leva sua poesia e vinhos para Portugal em turnê inédita

A poeta Rose White está pronta para levar sua arte pela primeira vez para o exterior com o projeto "Vem… VinhAR-TE Portugal", uma turnê especial que ocorrerá entre os dias 30 de abril e 2 a 7 de maio. O evento representa um novo desafio e uma grande conquista para a artista, que consolidou sua iniciativa no Brasil e agora a expande para a Europa. A experiência promove o entrelaçamento de duas expressões culturais marcantes: a poesia e o vinho.

Com a filosofia de que "vinho não é fuga, vinho é encontro", a poeta busca proporcionar uma imersão sensorial pelos mais prestigiados espaços lusitanos. A programação inclui uma série de experiências exclusivas em cidades estratégicas. Em Lisboa, a turnê começa com um evento enopoético inaugural.

Já em Bucelas, os participantes irão vivenciar uma experiência imersiva no Museu do Vinho e da Vinha. Coimbra receberá um evento especial no Hotel D. Luis. O itinerário também inclui visitas a Marco de Canaveses e à vila de Nelas, além de uma exploração cultural em Sintra. No Porto, o grupo mergulhará no universo do vinho do Porto, encerrando a turnê em Viseu, na vinícola Pedra Cancela.

Rose White ressalta que essa turnê vai além de uma simples série de apresentações. Para ela, é um movimento de resgate e celebração de tradições seculares, apresentadas de forma contemporânea e envolvente. O projeto foi planejado desde dezembro do ano passado, quando a poeta começou a mobilizar parcerias em Portugal para garantir a realização do evento no primeiro semestre de 2025.

"Eu me considero furando uma bolha, tanto pela escolha do nicho, como pelo fato de minha poesia ser composta de forma mais leve, simples, de fácil entendimento a qualquer pessoa, aproximando culturas", compartilhou Rose, refletindo sobre a transição que fez em sua vida, deixando a fisioterapia para se dedicar à escrita de poesias.

Experiência sensorial

Segundo a artista e idealizadora, o projeto é considerado pioneiro, sendo o primeiro no mundo a unir a arte da poesia à degustação de vinhos de forma imersiva. O roteiro da turnê, que está à venda para comprar e pode ser encontrado no perfil das redes sociais Rose White, no @rosewhitepoeta, oferece uma experiência completa, com degustações de vinhos e apresentações de poesia acompanhadas por música ao vivo, com violão e violino.

"A poesia será literalmente sentida, há uma conexão de cada uma com o vinho que será apresentado e degustado", afirmou Rose.

Com altas expectativas, ela se mostra aberta à interação com o público, oferecendo a oportunidade para quem quiser declamar poesia com ela durante os eventos. "Sempre abro espaço para o público, caso alguém queira declamar comigo na hora", revelou. “Vou lá, levarei o Pará na alma, no coração e no tilintar das taças!”, acrescentou a poeta.

Apesar de o foco ser a arte do vinho e da poesia, Rose deixou claro que o roteiro da viagem não está amarrado aos saraus, e, que os participantes têm a liberdade de explorar outras atrações de Portugal. "O legal disso tudo é que o roteiro não está amarrado aos saraus, quem quiser fazer outra programação, fica à vontade", afirmou.

Reconhecimento e desafios

Rose White destaca que, ao desenvolver seus projetos, prefere focar nas soluções, apesar dos desafios financeiros envolvidos. Segundo ela, todos os investimentos estruturais e de produção são próprios, mas, no caso do seguro viagem, conta com a parceria da Global Travel Assistance - GTA. “Isso me deixa muito tranquila, pois a GTA oferece serviços da mais alta confiabilidade, garantia e segurança”, afirma.

Rose também celebra o reconhecimento que tem recebido ao longo de sua trajetória. “Ter empreendimentos portugueses abrindo suas portas para a Poeta dos Vinhos é um marco na minha carreira. Essa é uma oportunidade única de expandir o projeto e compartilhar minha arte com um novo público", complementou.