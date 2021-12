Escritora paraense lança livro de poesias e reflexões sobre a arte de viver

A escritora e fisioterapeuta Rosicléa Margalho Ferreira, conhecida no mundo das letras como “Rose White”, lança seu livro “Trilhas – A poesia de Rose White” hoje, a partir das 19h no Sesc Boulevard, seguindo todos os protocolos de segurança. A obra reúne parte de muitas poesias e crônicas inspiradas na experiência de vida da autora, que tem como maior objetivo reforçar a cultura no Pará através da poesia.

Segundo Rosicléa, “a poesia já estava em mim há muito tempo, desde criança eu gosto de escrever e ficou adormecido esse sonho. Há sete anos vivi um processo de mudança na minha vida e dentre essas mudanças, a poesia renasceu. A Rose White surgiu a partir daí, dessa transição. Nesse encontro com a minha nova versão, a poesia tomou conta de mim. Comecei a fazer publicações das minhas poesias nas minhas redes sociais e as pessoas começaram a me cobrar um livro”, explicou.

Em relação a obra, a autora garante que o leitor pode esperar uma válvula de muitas reflexões positivas sobre a vida. “Já me falaram que meu livro traz luz e ânimo e isso é maravilhoso de se ouvir. Eu busco passar resiliência, vontade de vencer na vida mas principalmente o amor. E que mesmo diante de todas as dificuldades que passamos, a gente acredite que tudo vira aprendizado na nossa vida”, destacou.

Rosicléa vê na arte uma forma de fugir um pouco da pressa do dia a dia e dos problemas. “A arte cura, salva. Nunca foi tão importante nós termos palavras de amor e carinho. O mundo precisou muito disso. Através da poesia eu abracei pessoas, ouvi relatos que meus textos davam força para elas continuarem. A literatura, a arte em geral nesses momentos são oportunidades de aliviar as dificuldades da nossa existência. Poucas pessoas param para apreciar uma música, para refletir. E a arte te puxa para algo bom”, concluiu.

Agende-se

Lançamento do livro “Trilhas – A poesia de Rose White”

Data: 03/12

Hora: 19h

Local: Sesc Boulevard (Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém - PA, 66010-020)