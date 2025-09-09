Capa Jornal Amazônia
Ronaldo Silva lança disco ‘Maquinista’ e celebra título de Mestre de Cultura do Pará

O espetáculo reúne músicas de quatro álbuns recentes lançados em plataformas digitais

Laura Serejo

O músico e compositor Ronaldo Silva apresenta, no dia 11 de setembro de 2025, o show de lançamento do disco ‘Maquinista’, no Teatro Margarida Schivazappa, em Belém. O espetáculo marca não apenas a estreia do novo trabalho, mas também a celebração do título de Mestre de Cultura do Pará, concedido pela Secult/PA no dia 8 de agosto de 2025, em reconhecimento a mais de 40 anos de trajetória dedicados à música amazônica.

Ronaldo Silva explica que a escolha do repertório do show segue um painel sonoro que percorre toda a sua trajetória musical: “A escolha do roteiro musical contempla obras antigas e também obras inéditas, na verdade um painel sonoro que norteará a condução do show”, afirma.

O espetáculo reúne músicas de quatro álbuns recentes lançados em plataformas digitais, obras solo e composições feitas em parceria com o Arraial do Pavulagem, reafirmando o compromisso do artista com a música amazônica e brasileira.

Álbum Maquinista: diversidade e memória da floresta

O conceito do álbum é mostrar a diversidade da música amazônica e compartilhar memórias e narrativas poéticas antigas e atuais. “O conceito deste álbum é mostrar a diversidade da música da floresta, compartilhar memórias e narrativas poéticas antigas e atuais”, explica o artista.

O reconhecimento oficial da Secult/PA, segundo Ronaldo, é fundamental para valorizar a cultura local e o trabalho das gerações de mestres e mestras. “O reconhecimento oficial é importante, claro, e necessário. As mestras e os mestres da cultura brasileira, ao longo de gerações, contribuem para o fomento, difusão e valorização da cultura e dos trabalhadores da arte”, afirma.

Mestre de Cultura do Pará: Ronaldo Silva destaca importância do prêmio

O músico destaca a importância de registrar sua obra como parte do legado da música da Amazônia. “Tenho procurado fazer um registro da minha obra musical porque acredito que esse acervo é um legado precioso a favor do fortalecimento da música brasileira praticada na floresta amazônica. Minha prioridade é o Arraial do Pavulagem; meu trabalho solo atende minhas expectativas de compositor. O álbum ‘Maquinista’ reúne músicas de quatro álbuns lançados recentemente nas plataformas digitais”, explica.

Sobre o título de Mestre de Cultura do Pará, Ronaldo celebra: “Recebi primeiro o reconhecimento do Ministério da Cultura como Mestre em composição e agora recebo com toda alegria esse reconhecimento como Mestre da Cultura do Pará. Penso que o reconhecimento da minha obra é a confirmação de minha dedicação e do meu compromisso com as gerações futuras e com a cultura brasileira”, comenta.

Para ele, o prêmio também reforça o valor de estudar e compartilhar os saberes amazônicos. “Significa continuar conhecendo nosso imaginário, estudando e compartilhando fazeres e saberes”, acrescenta.

Serviço – Show Maquinista de Ronaldo Silva

Local: Teatro Margarida Schivazappa – Fundação Cultural do Pará
Data: 11 de setembro de 2025
Horário: 20h
Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia ou meia sustentável) 

A meia sustentável funciona mediante a doação de tampas de garrafas PET, que serão utilizadas em oficinas de reaproveitamento de resíduos promovidas pelo Instituto Arraial do Pavulagem

cultura

Shows

ronaldo silva é mestre da cultura do Pará
Cultura
