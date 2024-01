Romário bate na traseira do porsche de MC Daniel em encontro inusitado

MC Daniel compartilhou um momento inusitado com o ex-jogador de futebol Romário. O funkeiro relatou que o craque "encostou" no carro de luxo no último domingo (21). O episódio ocorreu após o show de Anitta, no Rio de Janeiro. "Eu estava indo embora, e encostaram no carro. Eu desço pra falar com o cara...", contou MC Daniel que depois mostra o baixinho.

Romário aparece no vídeo com humor. "Aí sou eu", disse o jogador enquanto ria. "O filho da p*ta para na minha frente", reclamou o campeão mundial pela Seleção em 1994. Em resposta descontraída, o músico ironizou. "Me desculpa, eu tô errado, eu não tenho Copa do Mundo. Tô errado, não tenho Copa".

A interação entre o funkeiro e o ex-jogador não parou por aí. MC Daniel ainda fez um convite amigável para que Romário conhecesse sua mansão. O artista também compartilhou vídeos se divertindo com o senador.

O automóvel envolvido no quase acidente era um Porsche 911 preto. O carro de MC Daniel comprou no Natal do ano passado. Com características de carro zero, o veículo pode custar mais de R$ 2 milhões.