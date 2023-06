Romantismo e repertório único: Carabao comemora sucesso de um ano com festa especial no Mangueirão

Celebrar o amor com um repertório diversificado e clássico é uma das marcas do baile do Carabao, aparelhagem paraense que completou um ano de atividade no dia 4 de junho e está preparando uma grande festa de aniversário no próximo sábado, 17, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Com a produção da Bis Entretenimento, sob a direção do Calilo Kzam, a festa promete uma experiência única com preços acessíveis e localização privilegiada.

O público ainda vai contar com as participações especiais do cantor Allanzinho e das bandas Fruto Sensual e AR-15. Segundo a produtora Meg Martins, madrinha das aparelhagens paraenses, esse é um momento de extrema importância para a cultura paraense. “A Bis Entretenimento tem uma história muito importante com as aparelhagens Pará. Desde quando, em 2009, lançamos o projeto ‘Tecnomelody Brasil’, voltando para essas aparelhagens, então foi quando elas tiveram uma visibilidade nacional muito importante”, declarou.

O diretor da Bis Entretenimento, Calilo Kzan afirma que a produtora sempre esteve comprometida com os artistas locais. “Para o Carabao, eu fiz questão de organizar uma festa de alto nível. Com superprodução similar aos grandes shows e festivais nacionais. A nossa cultura tem que ser valorizada. Não abro mão disso. O nosso público terá uma noite inesquecível à altura do fenômeno Carabao”, reforçou o diretor.

Meg enfatizou ainda que ao conhecer a nova aparelhagem Carabao ficou impactada com tamanha magnitude. “O Carabao não é apenas uma aparelhagem, eu descrevo como um fenômeno musical porque tem um repertório precioso, faz um passeio pelas décadas de 60 aos anos 2000, só que ela pega o melhor que há dessas músicas. Não apenas dos sucessos brasileiros, mas também dos internacionais”, explicou.

Meg destacou ainda que o mais importante da nova aparelhagem é o romantismo. “É incrível como todo mundo começa a dançar ao som deles. Então o projeto está incentivando o romantismo que está em extinção nas festas”, reforçou. A produtora destaca que a aparelhagem tem tudo para conquistar o Brasil inteiro. “E com isso, vai levar a música paraense para além das fronteiras. Esse momento é fundamental por conta disso. O Brasil está olhando para o Pará, para a nossa música. Eu acredito que seja um pontapé para a nossa cultura”, concluiu.

Carabao, O Furioso do Marajó

Sob o comando dos DJs Tom Máximo, Moysés Santiago e Silvinho do Carabao, o Furioso do Marajó vem crescendo ao promover grandes festas na capital paraense.

A festa de aniversário contará com apresentações de outros grandes artistas do Pará: Allanzinho, o Rei da Sofrência e do Arrocha, que promete emocionar o público com suas canções envolventes. As bandas Fruto Sensual, com a performance incrível de Valéria Paiva, e AR-15, com as vozes de Harrison Lemos e Carol Lemos, também estarão presentes, trazendo ainda mais energia e músicas dançantes.

Artistas convidados

O cantor e compositor Allanzinho será um dos convidados especiais da festa de aniversário da aparelhagem Carabao e promete muitas novidades para o público. “Nosso público já nos conhece, é um público fiel então procuramos sempre trazer novidades para deixar a festa ainda mais especial”, garantiu.

O cantor destacou que o repertório é sempre baseado nas histórias que as pessoas vivem. “Nós ouvimos muitas histórias, então imaginamos sempre as melodias para elas e acaba virando sucesso”, celebrou o artista paraense. Já Harrison Lemos, não poupou entusiasmo ao falar do evento. “Estaremos ao lado de uma das melhores e maiores, aparelhagens da atualidade. O público com certeza, vai lotar esse evento, abrilhantando mais ainda o aniversário do nosso Furioso Carabao”, garantiu.

Harrison disse ainda que a banda fará uma viagem no tempo. “Vamos trazer canções desde o início da Banda AR-15 (as famosas marcantes) até agora, com os sucessos atuais”, confessou.

Agende-se

Show de aniversário da aparelhagem Carabao

Data: 15/06

Hora: 21h

Local: Estacionamento do Mangueirão

VEJA MAIS