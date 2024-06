Romagaga faz desabafo sobre aplicação de fenol com Natália Becker

Nesta terça-feira (11/06), Romagaga usou as redes sociais para desabafar sobre os procedimentos que realizou na clínica de Natália Becker, a mesma onde um paciente faleceu após um peeling de fenol. “Falou para mim que era médica, que era biomédica”, afirmou a influencer.

"Eu também fui vítima, eu não sabia não, gente, que ela tinha feito o curso pela internet", alegou Romagaga, enfatizando que o estabelecimento parecia confiável por estar localizado em uma região nobre de São Paulo, no bairro Campo Belo. “Era uma clínica fina, e nós, travestis que queremos cuidar da beleza, sofremos muito preconceito, queremos ficar mais bonitas. Eu não sabia, gente”.

Romagaga também mencionou o caso de Henrique Chagas, de 27 anos, que morreu no dia 3 de maio após ser atendido na clínica de Becker. Segundo ela, Natália afirmava ter estudado biomedicina. “Ela falou para mim que era médica, que era biomédica, que era profissional. Eu não sabia. Assim como Henrique, poderia ter sido eu que morresse. Vejo na internet pessoas dizendo que era para ter sido eu, mas graças a Deus, que me protege, não foi. Eu tô viva aqui, hoje, para dar meu depoimento”.

Na segunda-feira (10/06), Romagaga conversou com a revista Contigo sobre as críticas que vem recebendo após realizar o peeling de fenol. “Cada hora surge uma informação nova que nem eu sabia. Estou muito arrasada com a morte de Henrique e com tudo que isso causou”, lamentou.

Ela também rebateu as mensagens de ódio que tem recebido nas redes sociais, destacando que também correu riscos ao se submeter a procedimentos estéticos na mesma clínica. “Se reparar, nenhuma mulher está sendo tão atacada quanto eu. Acredito que, por ser conhecida na internet, isso potencializa os ataques. Só não entendo o motivo, já que também sou paciente e corri os mesmos riscos que todo mundo”, concluiu.