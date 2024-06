'Arregalou o olho, não conseguindo respirar', diz namorado de vítima de peeling

Na última terça-feira (04/06), Marcelo Camargo, de 49 anos, namorado de Henrique Silva Chagas, contou a polícia como foram os últimos momentos do empresário antes de morrer: “Arregalou o olho, não conseguindo respirar”. O paciente pagou R$ 4,5 mil pelo tratamento com peeling de fenol e morreu após passar pelo procedimento na clínica da influenciadora Natalia Becker, em São Paulo.

Para a investigação, Marcelo é a principal testemunha do caso. Em seu depoimento na delegacia, descreveu o que aconteceu antes, durante e após Henrique passar mal e morrer. Segundo ele, Henrique estava bem e tinha pedido para tirar fotos do resultado, quando, repentinamente, começou a apresentar complicações.

"Não foi realizado nenhum exame clínico ou laboratorial como preparação para o 'peeling de fenol'. Afirma que sequer foi medida a pressão de Henrique na clínica, antes do procedimento. Após Henrique passar mal, foi utilizado um aparelho de pressão de pulso e um oxímetro que não funcionava. Que na clínica não há nenhum tipo de aparelho de monitoramento cardíaco ou qualquer outro para prestar socorro, caso necessário."

VEJA MAIS

Marcelo disse ainda que, no dia do procedimento, o namorado foi atendido por uma das assistentes da influenciadora."[Uma funcionária] riscou a face da vítima com um instrumento que parece ter uma lâmina na ponta. Posteriormente, Natalia chegou, momentos antes de aplicar o fenol, riscando a pele de Henrique com o mesmo instrumento, também aplicando mais anestésico tópico. Que Henrique tomou um comprimido."

Segundo o namorado, no momento do procedimento, a esteticista o pediu que ele se retirasse do local por conta do forte de cheiro do fenol. O protético disse ainda que estava longe da sala onde Henrique estava e que sentia o cheiro do fenol, chegando a lhe incomodar. O homem afirmou que Henrique em momento algum foi alertado quanto aos possíveis efeitos colaterais ou riscos."

Marcelo ainda afirmou que a vítima encontrou a clínica pelas redes sociais e agendou uma consulta, cerca de um mês antes do peeling, no dia 6 de maio. “A mulher era muito diferente pessoalmente do que apresentava no Instagram”, disse.

Marcelo relatou que Henrique estava conversando, sentado na maca, e pediu para que ele tirasse fotos. Repentinamente, Henrique segurou forte o braço de Marcelo, arregalou os olhos e não conseguiu respirar. Em seguida, Marcelo começou a gritar e chamar por ajuda. Ele informou que uma funcionária, cujo nome não soube dizer, entrou no local junto com Natalia. Natalia ficou muito nervosa e parecia não saber o que fazer, evidenciando seu despreparo.

O namorado da vítima disse ainda que Natalia ligou para seu marido, Jorge Macedo da Cunha, que estava próximo ao local dos fatos, relatando o ocorrido. Jorge chegou na sala onde estavam e também realizou manobras de massagem cardíaca e respiração boca a boca em Henrique. Marcelo informou que, antes da chegada de Jorge, ele havia iniciado as manobras de ressuscitação com orientação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo telefone. Ele relatou que, após a chegada do Samu, Natalia não foi mais encontrada no local. A equipe de Samu noticiou a morte de Henrique ainda no local.