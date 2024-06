Após morte de empresário que realizou o 'Peeling de Fenol', dona da clínica se apresenta a polícia

A esteticista e influenciadora, Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida pelos seus 200 mil seguidores nas redes sociais como Natalia Becker, é proprietária da clínica de estética onde o empresário Henrique Silva Chagas passou pelo procedimento de peeling de fenol. Depois da aplicação, o homem morreu. A dona do estabelecimento se apresentou à Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira (5). Anteriormente registrado como "morte suspeita" no 27º Distrito Policial (DP), agora é investigado como "homicídio", assim informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP), na última terça-feira. As informações são do portal G1.

Becker deverá ser ouvida pela investigação a respeito do paciente que veio a óbito após o procedimento realizado na sua clínica. O Studio Natalia Becker fica localizado no Campo Belo, Zona Sul da capital paulista.

Uma das suspeitas da polícia é de que o empresário de 27 anos possa ter tido uma reação alérgica ao tratamento e ter morrido devido a um "choque anafilático" pelo uso de alguma substância química. Natália não teria exigido nenhum exame médico a respeito de possíveis alergias, segundo o companheiro de Henrique.

Fiscalização

Entidades responsáveis pela fiscalização nesses estabelecimentos fecharam a clínica de Natalia. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a vigilância sanitária fechou e multou o Studio Natalia Becker por não ter autorização para realizar o procedimento em questão. A medida é reiterada pelo Conselho Nacional de Medicina de São Paulo (Cremesp) que destaca o peeling de fenol e outros "procedimentos invasivos", como tratamentos que "devem ser feitos por médicos".

"Estamos diante não apenas de uma morte, nós estamos diante de um crime de homicídio. O fato é que alguém causou a morte de outra pessoa", afirmou à TV Globo o delegado Eduardo Luis Ferreira, do 27º DP. Ainda segue: "Resta definir qual o tipo de homicídio. Se é um homicídio culposo, que ocorreu por imperícia do profissional, que não é habilitado para fazê-lo. Ou até mesmo um provável homicídio doloso [por dolo eventual], quando o agente, muito embora não queira o resultado morte, ele acaba assumindo o risco de produzi-lo".

Causa da morte

Com o objetivo de reduzir manchas, rugas e cicatrizes, devolvendo a elasticidade na face, o procedimento utiliza uma substância química que provoca uma reação inflamatória na pele. Antes de Henrique se submeter ao fenol teria sido aplicado um anestésico tópico no seu rosto. Além da administração de um remédio contra dor.

A Polícia Técnico-Científica realizou exames necroscópico e toxicológico no corpo do empresário para saber qual foi a causa da morte e quais substâncias ele ingeriu. A delegacia que investiga o caso aguarda o resultado dos testes e policiais também apreenderam equipamentos e medicamentos na clínica para passarem por perícia. Agora, a família realiza uma vaquinha para custear o transporte do corpo até o local onde será enterrado.