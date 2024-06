Homem morre após fazer 'peeling de fenol' em busca de rejuvenescimento

Um homem de 27 anos, identificado como Henrique da Silva Chagas, morreu na segunda-feira (03) após realizar um procedimento estético conhecido como "peeling de fenol" na clínica Studio Natalia Becker, no bairro Campo Belo, em São Paulo. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que inicialmente o registrou como morte suspeita.

O peeling de fenol é um procedimento que promete rejuvenescimento facial, removendo manchas e acne. No entanto, o produto utilizado, o fenol, é tóxico e pode causar diversos problemas de saúde, incluindo arritmias, parada cardíaca, alergias e riscos hepáticos.

Henrique chegou à clínica acompanhado de seu companheiro na manhã de segunda-feira. Após a limpeza de pele, ele recebeu anestesia para amenizar a dor e, em seguida, passou por raspagem da pele e aplicação do fenol. O procedimento, que durou cerca de uma hora, foi considerado um "sucesso" pela esteticista Nathália Becker, proprietária da clínica e com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.

VEJA MAIS

Segundo o boletim de ocorrência, após o término do procedimento, Nathália chamou o companheiro de Henrique para informá-lo que o paciente havia "resistido bem à dor" e que tudo correu conforme o planejado. No entanto, logo em seguida, Henrique começou a apresentar mal-estar, respirando com dificuldade. Funcionárias da clínica chamaram o SAMU.

Enquanto aguardavam a ambulância, a situação de Henrique piorou rapidamente. A esteticista, ao presenciar a cena, também teria passado mal e precisado ser socorrida e levada a um pronto-socorro. O marido de Nathália, sócio da clínica, foi chamado para auxiliar na situação.

Ao chegar na clínica, o sócio de Nathália, identificado como Jorge, realizou respiração boca-a-boca e massagem cardíaca em Henrique, mas sem sucesso. Quando a equipe do SAMU chegou, o jovem já havia falecido.

Investigação em andamento

Em depoimento à polícia, Jorge afirmou que o peeling de fenol é realizado apenas na "primeira pele", de forma superficial, e que não há necessidade de exame prévio para verificar se o paciente possui alergias. No entanto, exames necroscópicos foram solicitados para determinar a causa da morte de Henrique.

A esteticista Nathália Becker desativou suas redes sociais após o ocorrido e ainda não se apresentou à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso e busca determinar as responsabilidades pela morte de Henrique da Silva Chagas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)