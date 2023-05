Roger Waters anuncia shows no Brasil de turnê de despedida 'This is Not a Drill'

Roger Waters, 79 anos, passará pelo Brasil em sua turnê de despedida. As seis cidades: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo receberão os shows. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, 24, para as apresentações em outubro e novembro.

Roger Waters é um dos fundadores da banda Pink Floyd, além de cantor é compositor e músico inglês. Em seu repertório os shows no Brasil fazem parte da turnê "This is Not a Drill", a sétima da carreira de Roger. Originalmente ela aconteceria em 2020, mas devido a pandemia de Covid-19 ela começou em 2022.

Os fãs que quiserem assistís-lo em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, podem comprar os ingressos amanhã, 24, a partir de meio-dia. Já para quem deseja ver o ídolo no Rio de Janeiro, Curitiba ou Porto Alegre as vendas só abrem no dia 25 de maio.

As músicas "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?"fazem parte do setlist do show.



Confira os valores dos shows "This is Not a Drill"

24/10 – Brasília, no Estádio Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos entre R$ 195 e R$ 1.990.

28/10 – Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos / Engenhão. Os ingressos variam de R$ 190 a R$ 1.990.

01/11 – Porto Alegre, Estádio Beira Rio. ingressos podem variar entre R$ 170 e R$ 1.990)

04/11 – Curitiba, Arena da Baixada. Ingressos variam de R$ 245 a R$ 1.990.

08/11 – Belo Horizonte, Mineirão. Ingressos em média de R$ 220 a R$ 1.990.

11/11 – São Paulo, Allianz Parque. Os ingressos variam de R$ 190 a R$ 1.990.

