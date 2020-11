Rodrigo Constantino é mais novo contratado pela RedeTV!

O jornalista Rodrigo Constantino foi anunciado na manhã desta segunda-feira (23), como o novo contratado pela RedeTV!.

De acordo com a emissora, ele fará parte do time de comentaristas do programa "Opinião no Ar", apresentado por Luís Ernesto Lacombe, e terá participações nas demais plataformas de conteúdo do canal.

"Eu não poderia estar mais animado com uma parceria. Afinal, vou dividir a bancada com jornalistas por quem tenho o maior respeito, como Lacombe, Silvio Navarro, e numa emissora que já deu todas as provas de coragem e independência", disse.

A RedeTV! disse que já a partir desta semana, o jornalista fará entradas ao vivo no telejornal.

"Tenho certeza de que teremos muitos debates construtivos, levando informação e opinião de qualidade ao público da RedeTV!", diz o comunicador", completou ele.

O apresentador Lacombe na manhã de hoje, durante o programa, que o jornalista será bem-vindo ao debate, o que foi endossado pelos outros jornalistas do programa.

Rodrigo, mais cedo, tuitou dizendo que tinha "novidades" e compartilhou a notícia de que é o novo nome da emissora.