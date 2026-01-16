Rodrigo Bocardi diz que 'pagou caro' por 'testar formatos diferentes' na TV

Rodrigo Bocardi disse, em entrevista ao Companhia Certa, da Rede TV!, que precisou inovar em seu trabalho como apresentador. A forma mais comum de fazê-lo já não lhe motivava e o jornalista contou que "pagou caro" pelas mudanças.

O apresentador falou que já era âncora do Bom Dia SP quando mudou sua forma de trabalho: "Pensando um pouco na audiência, no modelo de negócio televisão e na mudança do comportamento das pessoas ao assistirem ... comecei a testar formatos diferentes, com ousadia, com risco", explicou o jornalista no programa que vai ao ar na madrugada deste sábado, 17, para domingo, 18, à 0h30.

"Paguei muito caro por isso? Paguei. Mas ao mesmo tempo fui evoluindo no improviso, na opinião, em ficar muito tempo exposto no ar. Foi aí que eu comecei sentir prazer."

A mudança acabou também por lhe fazer questionar o futuro dentro da área. "Eu pensei: Meu desejo é seguir por um outro caminho que me dê esse prazer, essa coisa da informalidade, da brincadeira".

Bocardi ainda falou sobre o Boca TV, projeto a que tem se dedicado após deixar a Globo, em 2025. Ele diz que recebe cerca de "400 a 500 vídeos por dia" de seus espectadores.

"Vou investir para aumentar a vazão disso. Vou ter um Boca TV com o DDD de cada cidade. Nós vamos criar um mutirão para a resolução de problemas e ajudar o poder público no Brasil inteiro."

Relembre a demissão de Bocardi da Rede Globo

Em 2025, Bocardi foi demitido da Rede Globo após ser acusado de compliance. Sua demissão foi formalizada ainda no início do ano, em 30 de janeiro.

A emissora soltou um comunicado que dizia: "Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance".

Segundo a Folha de S.Paulo, a Globo teria descoberto que o jornalista ministrava consultoria e media training para empresas e políticos, sob o valor de R$ 55 mil a hora.