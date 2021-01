Rodolfo, ex-dupla com ET, assina com a Record e deve voltar às telinhas

Famoso nos anos 90 como repórter de Gugu Liberato e Ratinho, Rodolfo Carlos assinou contrato com a Record nesta quinta-feira (7). Ele vai trabalhar no novo programa do Geraldo Luís, '”A Noite é Nossa”, que tem previsão para estrear no dia 20 de janeiro, sendo exibido às quartas-feiras.

Rodolfo ficou conhecido por fazer dupla com ET (Cláudio Chirinian), morto em 2010. Ele publicou uma foto ao lado do diretor da produção da emissora, João Scortecci. “Na TV Rede Record. Agradeço a oportunidade”, escreveu na legenda. A Record confirmou o acordo.