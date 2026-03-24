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Roda de Cinema destaca os 100 filmes essenciais do fantástico brasileiro em Belém

Encontro promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos debate clássicos e contemporâneos do gênero na Casa das Artes

O Liberal
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O Centro de Estudos Cinematográficos promove nesta quarta-feira, 25, às 18h30, na Casa das Artes, mais uma edição da Roda de Cinema, desta vez dedicada à lista dos 100 filmes essenciais do cinema fantástico brasileiro (Denise Adams/AE)

O Centro de Estudos Cinematográficos promove nesta quarta-feira, 25, às 18h30, na Casa das Artes, mais uma edição da Roda de Cinema, desta vez dedicada à lista dos 100 filmes essenciais do cinema fantástico brasileiro, organizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. A entrada é gratuita.

A proposta do encontro é destacar a força estética e a diversidade do cinema fantástico nacional, com ênfase em produções que transitam pelo terror, pelo insólito e por narrativas marcadas pelo sobrenatural. A seleção reúne obras que, ao longo das décadas, ajudaram a consolidar o gênero no país, revelando diferentes abordagens e experimentações dentro da cinematografia brasileira.

Durante a atividade, serão debatidos alguns dos títulos que compõem a lista da ABRACCINE, com reflexões sobre seus contextos de produção, contribuições artísticas e impactos culturais. A iniciativa busca ampliar o olhar do público sobre o gênero fantástico, muitas vezes subestimado, mas fundamental para compreender as múltiplas camadas do cinema brasileiro.

A mediação será conduzida pelo professor, pesquisador e crítico Marco Antonio Moreira, reunindo convidados ligados à cinefilia e à pesquisa acadêmica. A proposta é promover um espaço de troca e análise, estimulando o interesse por obras que exploram o medo, o simbólico e o imaginário coletivo.

Entre os filmes que serão abordados está À Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mojica Marins, marco do terror nacional e responsável por apresentar o icônico personagem Zé do Caixão. A obra é reconhecida por inaugurar uma estética própria dentro do gênero no Brasil. Também será discutido Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, continuação direta do filme anterior, em que Mojica aprofunda o universo sombrio de seu personagem.

Mais recente, As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, será lembrado como um exemplo contemporâneo de renovação do fantástico. Misturando terror, drama e musical, o filme aborda temas como maternidade, desigualdade social e transformação. Já As Filhas do Fogo, de Walter Hugo Khouri, traz uma abordagem mais intimista e psicológica, explorando o desejo e o imaginário feminino.

Outro destaque é Trabalhar Cansa, também de Juliana Rojas e Marco Dutra, que utiliza elementos do terror para construir uma crítica social sutil. O filme acompanha a rotina de uma dona de casa que abre um mercado, enquanto eventos estranhos passam a interferir em seu cotidiano.

Na programação, está ainda Filme Demência, de Carlos Reichenbach, obra que mistura delírio e realidade para retratar a decadência urbana e os conflitos internos de seu protagonista, em uma narrativa fragmentada e experimental. O curta Vinil Verde, de Kleber Mendonça Filho, também integra a lista. A produção revisita uma lenda urbana por meio de uma estética minimalista e crescente tensão, explorando o medo a partir do cotidiano.

Outro título presente é O Anjo da Noite, de Walter Hugo Khouri, que investiga o psicológico de seus personagens em uma trama marcada pelo suspense e pela introspecção.

Clássico do cinema brasileiro, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, também será citado. A obra mistura realismo e fantasia para adaptar o romance de Mário de Andrade, criando uma narrativa alegórica sobre a identidade nacional.

Fecha a seleção destacada O Despertar da Besta, novamente de José Mojica Marins, que combina elementos documentais e ficcionais para discutir os efeitos das drogas e da repressão, em um dos filmes mais controversos do diretor.

A Roda de Cinema integra as ações do Centro de Estudos Cinematográficos voltadas à formação de público, ao estímulo à reflexão crítica e à valorização da história do cinema brasileiro, reafirmando a importância de espaços de debate e difusão cultural na cidade.

Serviço

 

Evento: Roda de Cinema – Os 100 Filmes Essenciais do Cinema Fantástico Brasileiro

Data: 25 de março

Horário: 18h30

Local: Casa das Artes (Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236)

Entrada: Gratuita

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