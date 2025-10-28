Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

O cantor Rod Stewart está passando férias no Brasil com a mulher, Penny Lancaster. No fim de semana, o músico britânico fez uma visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e posou para fotos em frente ao monumento.

Em imagens divulgadas nas redes sociais do Corcovado, é possível ver o artista e a mulher abraçados enquanto admiram a vista.

A visita ocorreu ao lado de amigos e outros membros da família.

Esta é a primeira vez do astro britânico em solo brasileiro desde 2023, quando se apresentou em São Paulo, em parceria com Ivete Sangalo. Anos antes, em 1994, ele fez história ao reunir mais de 3,5 milhões de pessoas em um show histórico na orla da praia de Copacabana durante o réveillon.

"O público brasileiro é sempre maravilhoso. Entrei até para o livro Guinness de recordes com o maior público num show de graça", declarou ele ao programa Fantástico em sua última passagem a trabalho pelo País. "O mais impressionante é que todo mundo canta em inglês. Isso não acontece em nenhum outro lugar."