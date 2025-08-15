Capa Jornal Amazônia
Roberto Justus passa por cirurgia após se machucar no pickleball

Segundo o próprio Justus, o procedimento foi realizado na quarta-feira, 13

Estadão Conteúdo
fonte

Nos comentários da postagem, Justus recebeu o apoio da atual mulher e de vários amigos (Reprodução/Redes Sociais)

Na quinta-feira, 14, a influenciadora Ana Paula Siebert compartilhou em suas redes sociais imagens do marido, Roberto Justus, usando muletas. A sequência de postagens revelou que o empresário de 70 anos havia passado por uma cirurgia recente.

Segundo o próprio Justus, o procedimento foi realizado na quarta-feira, 13, após ele sofrer uma lesão no menisco enquanto praticava pickleball.

"Primeiro, explicar isso aqui. Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco", declarou ele, ao comentar a necessidade do uso das muletas.

O menisco é uma estrutura de cartilagem localizada no joelho. Cada joelho possui dois meniscos: o menisco medial (do lado de dentro do joelho) e o menisco lateral (do lado de fora). Eles funcionam como amortecedores naturais, absorvendo o impacto entre o fêmur (osso da coxa) e a tíbia (osso da perna).

Apesar da lesão, o clima em casa parecia leve. Enquanto gravava o companheiro, Ana Paula Siebert chegou a brincar com a situação afirmando ainda que o marido usa as muletas nos interruptores para acender e apagar as luzes da casa.

O que é pickleball

Misturando características do tênis, badminton e tênis de mesa, o pickleball pode ser jogado em duplas ou individualmente em uma quadra menor do que a tradicional de tênis. Os jogadores usam uma raquete e uma bola plástica perfurada.

O esporte tem ganhado destaque entre celebridades como Gisele Bündchen, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Selena Gomez, Cindy Crawford, Jamie Foxx e Reese Witherspoon.

