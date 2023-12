Roberto de Carvalho comemora 27 anos de casamento com Rita Lee: ‘Por toda a eternidade’

O compositor brasileiro Roberto de Carvalho celebrou, nesta quarta-feira (13), os 27 anos que faria da união oficial com a eterna Rainha do Rock, Rita Lee. Em seu perfil no Instagram, o artista publicou fotos do casório com a cantora, que ocorreu em 1996, 20 anos depois de terem iniciado o relacionamento.

“3 de dezembro de 1996. Os noivos mais felizes do mundo. Oficialização de um casamento que começou em 1976. E perdurará por toda a eternidade”, escreveu.

Os eternos fãs da cantora, e do casal, também celebraram e parabenizaram Roberto pela data especial. “Muito amor, a história mais linda que já vi até hoje”, disse uma seguidora. “Com certeza, vocês são almas gêmeas, será lindo o reencontro!”, completou outra fã.

“O amor de alma mais lindo que eu já vi.”, disse outra pessoa. Nos stories, Roberto também compartilhou uma sequência de emocionantes lembranças com a amada.

Roberto de Carvalho e Rita Lee

Rita Lee e Roberto de Carvalho oficializaram o casamento em 13 de dezembro de 1996, 20 anos depois de terem se conhecido, em 1976. Os artistas são pais de Beto, de 46 anos, João, de 44, e Antônio, de 42.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)