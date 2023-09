Richarlison e modelo posam juntinhos durante passeio em Londres

Pela primeira vez, a modelo e influenciadora Amanda Araújo apareceu juntinha ao lado do jogador Richarlison, durante um passeio pela cidade em imagens postadas nas redes sociais na tarde da última quinta-feira, 31, com direito a rostinho colado e carinha de apaixonados.

Richarlison, que joga no Tottenham, e Amanda Araújo foram vistos juntos pela primeira vez nas férias do jogador no Brasil, em julho. Eles viajaram para o Ceará acompanhados de um grupo de amigos e visitaram lugares como Canoa Quebrada e Jericoacoara.

Confira um registro do jogador no time atual:

VEJA MAIS