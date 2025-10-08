Richard Ashcroft, ex-The Verve, abrirá shows do Oasis no Brasil

Richard Ashcroft, ex-membro da banda The Verve, irá abrir os shows do Oasis no Brasil. O britânico de 54 anos começou sua carreira solo em 2009.

O Oasis se apresenta no MorumBIS, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. Os ingressos para as duas datas já estão esgotados.

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis.

O grupo havia chegado ao fim em 2009. O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel, para a Big Issue, em 2019: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam."

A reconciliação da banda promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.