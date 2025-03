Resumo BBB 25 (12/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa após Paredão

A oitava eliminação do BBB 25 agitou a madrugada desta quarta-feira (12). Thamiris foi a décima participante a deixar o programa, uma semana após a saída de sua irmã, Camilla, formando a primeira dupla a ser eliminada em Paredões individuais. Thamiris saiu com 61,73% dos votos em um Paredão triplo contra Aline e Vinícius.

Despedida e pedido de desculpas

Antes de deixar a casa, Thamiris foi abordada por Aline, que, em lágrimas, pediu desculpas pelos desentendimentos recentes entre as duas. A policial militar desejou sorte à nutricionista, que retribuiu o gesto, afirmando que Aline e Vinícius mereciam continuar no jogo.

"Desculpa qualquer coisa. Boa sorte, Deus te abençoe demais. Você é maravilhosa, me desculpa qualquer coisa", disse Aline.

A saída de Thamiris abalou Gracyanne Barbosa, que chorou e desabafou com Daniele Hypolito. A musa fitness expressou sua tristeza pela eliminação da aliada e mencionou que, embora não pretenda votar em Vitória Strada no momento, não deseja manter contato com a atriz fora do programa.

Gracyanne na mira

Com a eliminação de Thamiris, Aline e Vitória Strada discutiram sobre a redistribuição de alianças na casa. A policial militar sugeriu que Gracyanne Barbosa poderia se tornar um novo alvo de votos, enquanto Vitória apontou que Diego Hypolito coloca a musa fitness em um pedestal, criticando o comportamento do ginasta em relação aos colegas de confinamento.

"Além de ter nós quatro, eu não falei que eles estão também incomodados com Gracyanne Barbosa?", disse Aline. "Às vezes, eles também podem pensar em movimentar o jogo. Eles têm número para isso".

Clima tenso entre as sisters

Aline comentou com Vitória sobre o clima ruim com algumas participantes, mencionando que certas pessoas nem falam ou olham para ela, criando um ambiente desconfortável. Ela destacou que sua relação com Renata e Eva já estava diferente, mas ainda mantinha um carinho pelas duas.

"Desde aquele momento que eu estava chateada com Renata, já estava bem retraída, mas ela já estava também. Naturalmente, com o passar dos dias, isso acabou se estendendo para Eva. A nossa relação já estava diferente, mas eu ainda tinha um carinho muito grande", explicou Aline.