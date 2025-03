BBB 25: Thamiris é a 10ª eliminada do reality

Com 61,73% dos votos, Thamiris foi a eliminada no Paredão do BBB 25 na noite desta terça-feira (11). A sister saiu na semana seguinte a eliminação de sua irmã, Camilla, que recebeu alta rejeição, com 94,67% dos votos.

Thamiris havia sido indicada ao Paredão pela casa, e foi a participante que recebeu mais votos. Ela chegou a participar da prova Bate-Volta, mas não conseguiu fugir da Berlinda.

A sister protagonizou muitos conflitos em sua última semana no reality. No Sincerão, realizado na segunda-feira (10), ela brigou com Aline, Vinicius, e outros participantes, que fizeram diversas críticas à sua postura de jogo.

Aline e Vinicius também estavam no Paredão, mas conseguiram se safar.

Com a eliminação, Thamiris terá que escolher alguém da casa a participar da dinâmica Pegar ou Guardar, que gera consequências aos participantes do reality.