No BBB 25, Anamara diz que já ficou com Pedro Bial e esclarece 'fanfic'

A ex-BBB Anamara, de 40 anos, movimentou as redes sociais após afirmar que ficou com Pedro Bial, de 66 anos, depois de sua participação no BBB 10. A revelação aconteceu durante o Pipocômetro do BBB 25, na última segunda-feira (10), quando a ex-sister brincou: "Fiquei com o Bial depois que saí".

A declaração rapidamente viralizou, levando os fãs do reality show a especularem sobre o suposto romance. No entanto, pouco depois, Anamara resolveu esclarecer o comentário, afirmando que tudo não passou de uma brincadeira.

"Era fanfic na época, e todo mundo acredita nisso até hoje", escreveu ela em um comentário em uma página de fofocas no Instagram.

O boato teria começado após um momento marcante no reality, quando Anamara deu um selinho em Bial ao deixar a casa e cumprimentá-lo. Desde então, muitos passaram a especular sobre um possível envolvimento entre os dois.

Anamara esteve no júri do Pipocômetro do BBB 25 ao lado de MC Binn e Sarah Andrade, ex-participantes de edições passadas do programa. O trio relembrou frases icônicas que marcaram suas trajetórias no reality, e a baiana destacou que sua expressão mais memorável foi "a cara da riqueza".

Após sua participação no quadro, Anamara compartilhou um post no Instagram, celebrando a experiência de voltar ao programa: "Sentar no sofá do BBB, mesmo que só por uma participação, foi aquela mistura de nostalgia e felicidade pura. A casa que um dia fez parte da minha história me trouxe tantas coisas, tantos aprendizados, e estar ali de novo foi surreal".

A ex-sister participou de duas edições do Big Brother Brasil, no BBB 10 e BBB 13, e segue sendo uma das figuras mais lembradas pelos fãs do programa.