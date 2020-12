Repórter se emociona ao vivo ao noticiar morte de meninas no Rio

A repórter Narayanna Borges, da Globo News, se emocionou ao vivo na tarde deste sábado, 5, ao noticiar a morte de duas crianças baleadas no Rio de Janeiro.

Na noite de sexta-feira, 4, duas meninas, que eram primas, foram baleadas durante um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, enquanto brincavam juntas na porta de sua casa, por volta das 20h. Elas tinham 4 e 7 anos. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar as mortes e está investigando o caso.

Hoje a @narayannaborges trouxe o absurdo de 2 crianças que levaram tiros na cabeça enquanto brincavam. E @eulilianribeiro trouxe o desabafo e a reflexão. É o que nos resta, FALAR. pic.twitter.com/LSxeuEVQvw — Cecilia Flesch (@ceciliaflesch) December 5, 2020

Em determinado momento, a jornalista narrava: "As meninas costumavam brincar juntas, ontem não foi diferente. Elas estavam muito animadas porque no dia 23 de dezembro a Emily comemoraria cinco anos de idade e, pela primeira vez, teria uma festa de aniversário, com tudo que uma criança..."

Emocionada, Narayanna fez uma breve pausa e em seguida pediu "desculpa". "Tem direito... O enterro está previsto para hoje, às quatro da tarde", completou.

A apresentadora Lilian Ribeiro, que estava no estúdio, também falou sobre a situação.

"Nara, eu sou mãe de uma menina de quatro anos. Nossas crianças precisam ter direito à infância. E não importa onde elas moram, a cor da pele delas, elas têm esse direito, que deveria ser garantido."

"A minha pergunta é: até quando a gente vai precisar reportar essas histórias? Até quando a gente vai precisar ouvir esses relatos dramáticos? Até quando a gente vai impedir que as nossas crianças cresçam? São nossas crianças. Duas pequenas brasileiras que tiveram as suas vidas interrompidas", concluiu.