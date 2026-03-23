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Jessie J vai ao hospital após bater a cabeça durante turnê na China

Episódio acontece meses após cantora enfrentar problemas de saúde em 2025

O Liberal
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Jessie J realizou exames após bater a cabeça ao entrar em minivan (Reprodução/ Instagram)

A cantora Jessie J passou por um susto durante a turnê No Secrets”, que esteve na China neste fim de semana. A artista bateu a cabeça ao entrar na parte traseira de uma van, em Xangai, e precisou ser levada ao hospital.

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O momento foi compartilhado pela própria cantora nas redes sociais no último sábado (21). Em um vídeo, Jessie aparece entrando no veículo quando atinge o teto da minivan. Na sequência, ela mostrou registros já na unidade de saúde, onde realizou exames, incluindo uma ressonância magnética.

“Bati minha cabeça. Eu devia ter prestado atenção ao me espremer lá atrás”, escreveu a artista ao relatar o episódio.

Apesar do incidente, a cantora manteve os compromissos da turnê. Mesmo relatando dores durante os ensaios, a cantora conseguiu subir ao palco e realizar a apresentação. “Achei que tinha quebrado o pescoço, mas não quebrei. Mas machuquei muito o pescoço e as costas”, afirmou.

O episódio ocorre meses após um período delicado na saúde da artista. Em 2025, Jessie J revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama e passou por uma mastectomia. 

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