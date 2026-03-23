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Coletivo de Artes Evoé lança projeto de teatro itinerante com apresentações gratuitas no sul do Pará

Com foco no desenvolvimento social através da arte o grupo inicia circulação por cidades paraenses com elenco jovem e talentoso

O Liberal
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Projeto Sinfonia Cultural PA-279 democratiza o acesso às artes cênicas com apoio da Lei Rouanet (Divulgação)

O Coletivo de Artes Evoé atinge um novo patamar em sua trajetória ao iniciar a execução do ambicioso projeto “Sinfonia Cultural PA-279 – Teatro Itinerante em Cena”. A iniciativa, que começou a ganhar vida em 2026, foi aprovada por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura, e está registrada sob o PRONAC 239129. Atualmente, o grupo concentra seus esforços na fase de pré-produção, que envolve um complexo planejamento logístico e uma intensa preparação artística para levar a magia dos palcos às estradas do sul do Pará. O cronograma já está definido: no dia 17 de abril ocorrerá a apresentação do ensaio aberto, seguido pelas apresentações oficiais nos dias 18 e 19 de abril, reforçando a nova diretriz do grupo em focar no trabalho coletivo e na força do conjunto.

Fundado em 2022, o Coletivo Evoé nasceu com a missão de utilizar o teatro e a dança como ferramentas de desenvolvimento social, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade. Para Tanita Paz, fundadora do coletivo, a aprovação deste projeto é a concretização de um sonho que vai além da estética. Ela destaca que o espetáculo central desta jornada, intitulado “Circo Sem Pano”, nasce da premissa de que a arte não depende de estruturas monumentais, mas sim da entrega e da conexão humana. O projeto prevê quatro apresentações gratuitas, divididas entre as cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte, além de um ensaio aberto em Tucumã, permitindo que a comunidade local acompanhe de perto os bastidores e o processo criativo dos artistas.

A montagem de “Circo Sem Pano” é uma ode ao teatro de rua e aos antigos circos itinerantes que percorriam o interior do Brasil, resgatando memórias geracionais e valorizando o folclore nacional. Segundo o diretor artístico Joanderson Caetano, dirigir este elenco formado por jovens talentos do interior do Pará tem sido uma experiência gratificante, revelando um potencial que, segundo ele, tem tudo para alcançar o cenário nacional. A estética da peça busca a simplicidade e a sensibilidade, provando que o talento regional é capaz de produzir obras de alta qualidade técnica e emocional. Para os atores, como Maria Lobo, o projeto é um divisor de águas que fortalece a confiança e permite a descoberta da cultura circense de forma profunda e transformadora.

A viabilização desta iniciativa conta com o aporte fundamental de empresas que acreditam no impacto social da cultura através do mecenato, como a Tracbel S/A, a Tracbel Veículos e Equipamentos LTDA e a Tracbel Nordeste. Esse apoio corporativo é o que permite ao Coletivo Evoé reafirmar seu compromisso com a democratização do acesso à arte em regiões muitas vezes esquecidas pelos grandes eixos culturais. Ao unir formação artística, responsabilidade social e valorização da identidade regional, o projeto “Sinfonia Cultural PA-279” não apenas apresenta um espetáculo, mas planta uma semente de transformação e orgulho cultural em cada cidade por onde passa, mostrando que o teatro itinerante é, acima de tudo, um ato de resistência e amor à arte brasileira.

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