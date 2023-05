Renato Lu ressalta influência africana em show “Batuque Brasilis”

O cantor, compositor e professor Renato Lu apresenta o novo trabalho artístico “Batuque Brasilis- Uma expedição na música brasileira”, nesta sexta-feira, 12 de maio, às 21h, no Espaço Cultural Ná Figueredo. O show tem objetivo de potencializar os ritmos originários da matriz africana.

Renato Lu explica que essas misturas se fazem muito presentes no cotidiano musical paraense e nacional. Essa potencialização envolve a realização de uma turnê de cinco shows que vai trazer músicas conhecidas do público belenense e músicas autorais do cantor Renato Lu.

"É com muito prazer que chegamos com esse show mais que especial para a galera de Belém curtir uma música regada à memória, afetividade, ancestralidade e muito amor, ainda mais com os convidados de peso que estaremos compartilhando o palco, a experiência vai ser única", comenta Renato Lu.

O artista vai contar com as participações especiais de Gigi Furtado e Marhco Monteiro, Carlos Guthyerrez e a Gigi Hibrida. “Esses artistas são fenomenais, fazem parte da minha história como pessoa e músico, sem dúvida amigos e referências que tenho em mim pra vida toda, vai ser uma honra dividir o palco com essas lendas”, ressalta Renato Lu.

A ideia da realização do evento é democratizar a música e disponibilizar um leque de estilos musicais como o Samba, Reggae, Axé, Batuque e o Afoxé. Desta forma oportunizar ao público um show eletrizante, dançante e emocionante para o público e trazer de volta ao cenário da música paraense um grande cantor e compositor.

Para quem não sabe, Renato Lu divide a carreira da música com a de professor e, em virtude dessa dupla jornada, ele explica que acaba não tendo o tempo desejado para executar suas criações.

Sobre Renato Lu

Renato Lu é músico, compositor e intérprete paraense que já participou de várias bandas de sucesso como: Banda Bis, Fazendo Arte e Matéria Prima. Como compositor já participou dos Festivais de Música na cidade de Ourém, Abaetetuba, Castanhal e Maranhão. É ainda produtor, tendo orquestrado diversos espetáculos pela cidade promovendo a cultura amazônica.

Serviço: Cantor e compositor paraense Renato Lu realiza show “Batuque Brasilis- Uma expedição na música brasileira”, nesta sexta-feira, 12, às 21h no espaço cultural Na Figueredo.