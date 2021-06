Renata Vasconcellos e irmã se vacinam contra a Covid-19

A âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, se vacinou contra a Covid-19, nesta segunda-feira (21), no Rio de Janeiro, ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza. As duas celebraram o momento e chegaram a expor um cartaz com a mensagem "Viva o SUS. Uma dose de respeito".

Nas redes sociais, a Lanza fez questão de compartilhar um registro desse importante momento para dividir com o público que a segue no Instagram.