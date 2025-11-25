Capa Jornal Amazônia
Remake de 'Dona Beja' ganha teaser e data de estreia

O projeto é um remake da produção exibida pela TV Manchete em 1986 e uma releitura da obra literária de Wilson Almeida de Aguilar Filho

Estadão Conteúdo

A HBO Max confirmou que o aguardado remake de Dona Beja estreia no dia 2 de fevereiro de 2026. A produção será a segunda novela original brasileira da plataforma, sucedendo o sucesso recente de Beleza Fatal.

A telenovela será lançada com um formato de estreias semanais, com cinco episódios inéditos liberados todas as segundas-feiras.

O projeto é uma nova versão da novela exibida originalmente pela TV Manchete em 1986, além de ser uma releitura da obra literária de Wilson Almeida de Aguilar Filho.

A trama se inspira na trajetória real de Ana Jacinta de São José — interpretada por Grazi Massafera —, uma figura histórica do século 19 que desafiou as convenções de sua época para assumir o protagonismo da própria vida.

O teaser oficial indicou que a nova adaptação pretende atualizar o mito de Dona Beja, lenda do Triângulo Mineiro que teve grande influência política e social em seu tempo.

Além de Grazi, o elenco conta com nomes como David Junior, André Luiz Miranda, Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele e Otavio Muller.

.
