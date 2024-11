Redação do Enem vira meme nas redes sociais; confira

O compartilhamento na internet do tema da redação do Enem 2024, denominado: "desafios para a valorização da herança africana no Brasil", viralizou nas redes sociais neste domingo (03). Seguindo a tradição brasileira, diversos internautas criaram memes para brincar com o tema da redação, principalmente na rede social X.

Veja abaixo os melhores memes que brincam com a redação do Enem:

A prova do Enem deste domingo consiste em 90 questões, divididas entre os temas: Linguagens e Ciências Humanas. Os candidatos também terão que escrever a redação com o tema proposto. O exame será finalizado às 19h em todo o Brasil.