Rapper paraense Bruno BO e Keila Gentil lançam videoclipe juntos

Um dos nomes pioneiros do rap e hip hop da Amazônia, Bruno BO lançou uma parceria audiovisual com a cantora Keila Gentil. O videoclipe da canção “Só por uma noite de amor” foi lançado e integra o novo disco do rapper “Marcantes 2.0”. O registro audiovisual pode ser conferido no canal do artista no Youtube.

Segundo o cantor, “o clipe surgiu de uma proposta do diretor Gerson Rocha de fazer um trabalho comigo e dessa vez meu disco precisava de um registro audiovisual. O rap sempre foi um estilo que o vídeo é bem presente e marcante, começamos a pensar então nesse videoclipe a partir de alguns elementos do estilo da música. A ideia surge como uma forma de registro visual do disco. Foi uma grande realização pessoal, é uma canção muito importante para mim”, destacou.

Bruno comenta ainda que a “a canção mostra uma conversa entre um homem e uma mulher sobre um ‘flerte’, de só ficar, só curtir. Já havia a ideia de chamar cantoras de bregas e como a Keila é uma parceira de longa data, onde já gravamos juntos em outros trabalhos, sempre pensei ela pra fazer um trap juntos e essa foi a oportunidade. Foi apenas a consolidação de uma parceria que já acontece há muitos anos, além de eu ser um grande fã do trabalho dela, para mim é uma das maiores artistas da nossa região”, afirmou.

Unindo as letras românticas do brega ao grave do baixo, a canção integra o disco “Marcantes 2.0” lançado pelo rapper no ano passado. “Só por uma noite amor” foi uma indicação da diretora artística do disco Lúcia Maciel, onde foram identificados elementos que levariam ao Trap e ao Drill. O videoclipe gravado na periferia de Belém com a direção e edição de Gerson Rocha.

Bruno BO é um dos nomes pioneiros do rap no Pará. Além de MC, Bruno BO é pesquisador e professor do Instituto Federal do Pará (IFPA). Com formação em Ciências Sociais, o antropólogo fez pesquisas durante toda sua trajetória acadêmica sobre a cultura hip hop, em especial o rap, se tornando o primeiro MC de rap brasileiro a conquistar o título de doutor em exercício.