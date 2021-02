Rapper diz que pode morrer se não tirar corretamente diamante da testa

Após ficar mundialmente conhecido por implantar um diamante rosa raríssimo na testa, o rapper Lil Uzi Vert agora afirma que pode morrer caso a pedra não seja tirada corretamente.

No Twitter, ele postou uma foto em que aparecia com sangue escorrendo do lugar onde o diamante, que vale cerca de US$ 24 milhões (o equivalente a R$ 128 milhões de reais), foi implantado. "Se eu não tirar isso do jeito certo, eu posso morrer. Sério", disse ele.

Os fãs responderam preocupados e o rapper acabou apagando o post. Alguns minutos depois, ele publicou um outro vídeo, mas sem o sangue escorrendo pela testa. "Ok, estamos bem", escreveu na legenda.

Ok we good pic.twitter.com/tOOIaQbcWs — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) February 4, 2021

No fim de janeiro, o rapper anunciou que faria o implante milionário. "Há anos venho pagando por um diamante rosa natural de Elliot. Esta pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017. Foi a primeira vez que vi um diamante rosa natural de verdade. Estou com muitos milhões na minha cara", disse, na época.