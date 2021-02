Rapper implanta diamante rosa de R$ 128 milhões na testa

Nesta quarta-feira (3), o rapper Lil Uzi publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece com um diamante rosa implantado na testa. A paixão por essa pedra preciosa fez com que ele implantasse uma peça confeccionada com uma delas na própria pele.

De acordo com o site Consequence Of Soud, o brilhante está estimado em US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 128,6 milhões. O músico postou a proeza nas redes sociais e comentou que já vinha pagando pela peça há algum tempo, em razão do alto preço cobrado por ela no mercado.

"Há anos venho pagando por um diamante rosa natural de Elliot. Esta pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017. Foi a primeira vez que vi um diamante rosa natural de verdade. Estou com muitos milhões na minha cara", escreveu.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰