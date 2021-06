Ralk aposta na participação de Claudia Leitte para lançar remix de "Jovem"

O DJ e produtor Ralk aposta mais uma vez na mistura de gêneros musicais e apresenta nesta sexta-feira (25) seu mais novo trabalho. O lançamento do artista pernambucano - que sai pelo Austro, selo de música eletrônica da Som Livre - é a versão remixada do hit pop ‘’Jovem’’, do cantor carioca Julio Secchin. Em sua nova roupagem, além de Secchin, a track conta com os vocais alegres e marcantes de Claudia Leitte, dando um toque ainda mais especial à faixa. Já disponível em todas as plataformas de música.

"‘Jovem’ é uma música que eu escutei bastante na versão original e percebi que dava para acelerar mais um pouco, assim como dar também uma nova roupagem. Tentei explorar o máximo dos instrumentos originais da faixa, pois a vibe dela pede isso. Posso afirmar que todos vão curtir bastante o resultado", diz o DJ e produtor pernambucano.

Um dos maiores expoentes da música eletrônica atual no Brasil, com aproximadamente 600 mil ouvintes mensais no Spotify, Ralk é conhecido por apostar na mistura de gêneros musicais em suas tracks, conquistando um público bastante amplo. Em 2021, seus lançamentos mais recentes foram as tracks "All The Time", versão do hit "Eu Tenho Medo", do forrozeiro Zé Vaqueiro, e "Pull Me Back", fruto de uma parceria inédita com Mister Ruiz.